“O grande perigo do governo Bolsonaro é o terrorismo de estado”, diz Rui Costa Pimenta

O presidente do PCO avaliou que a crise da pandemia no Brasil pode gerar um conflito social. Ele teme a reação do governo Bolsonaro, que age de forma a promover o que categorizou como “terrorismo estatal”. “Isso pode gerar um conflito e esse governo vai intervir de maneira extremamente violenta. Pode inclusive estabelecer uma ditadura formal”. Assista edit

247 - O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, em entrevista à TV 247, avaliou que o Brasil passa por uma situação extraordinária, que pode levar a um conflito. Para ele, a situação é exacerbada por Jair Bolsonaro, que endossa um discurso que categorizou como “terrorismo estatal”.

“Matar o povo é um sistema de controle da população explorada e pobre do Brasil, esse terrorismo estatal sistemático. Esse é o grande perigo do governo Bolsonaro. Todo mundo vê no governo Bolsonaro uma série de problemas que, em grande medida, não o diferencia de outros governos burgueses. Mas esse problema especificamente é um perigo, porque, veja só, citamos aqui o caso da França. A França é um país imperialista. Os militares, tudo bem que uma parcela minoritária, ameaçaram dar um golpe de Estado porque eles falam que o país está à beira de uma guerra civil. No Brasil, temos oficialmente em torno de 420 mil mortos pela pandemia, um monte de gente passando fome, uma situação extraordinária. Isso pode gerar um conflito e esse governo vai intervir de maneira extremamente violenta. Pode inclusive estabelecer uma ditadura formal. Quer dizer, abolir o Congresso, uma parte da legislação de direitos”, disse.

Para Rui, Bolsonaro é diferente de seus antecessores de direita. “Esse ponto é um pouquinho diferente. Por exemplo, no governo FHC você não esperaria que a coisa chegasse a esse ponto. Mesmo no governo Collor e no governo Sarney também não. Agora, no governo Bolsonaro isso é um perigo, sem dúvida nenhuma”.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.