"O 'homem simples' era o maior mamateiro do país!", diz Boulos sobre gastos de Bolsonaro com cartão da Presidência

Deputado federal Guilherme Boulos usou as redes sociais para criticar o gasto de R$ 27,6 milhões de Jair Bolsonaro (PL) por meio do cartão corporativo do governo federal edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) usou as redes sociais para criticar os gastos de Jair Bolsonaro (PL) com o cartão corporativo da Presidência da República, que chegaram a R$ 27,6 milhões ao longo dos quatros anos de mandato. “Haja leite condensado! Com a quebra do sigilo, descobrimos que Bolsonaro gastou R$ 1,46 milhão em um ÚNICO hotel e R$ 362 mil em uma mesma padaria com o cartão corporativo. Dava pra pagar estadia por 8 ANOS em diárias! O 'homem simples' era o maior vagabundo mamateiro do país!”, escreveu Boulos no Twitter.

Em uma outra postagem, o parlamentar destacou o gasto semanal de R$ 9 mil feito por Bolsonaro mediante o uso do cartão corporativo do governo federal. "Em 2006, um certo deputado Jair Messias Bolsonaro abasteceu o carro com 1000 litros de gasolina em um único dia. Duas décadas depois, gastou exatos 9 mil reais por dia em uma mesma padaria por vários dias consecutivos. A rachadinha literalmente governava o país!”, postou.

>>> Bolsonaro torrou R$ 27,6 milhões no cartão corporativo com itens que vão de hotéis de luxo a sorvetes e cosméticos

Boulos também criticou o gasto de R$ 109 mil com marmitas em um pequeno restaurante de Boa Vista, em Roraima. O local, que fornece marmitas promocionais a R$ 20, recebeu R$ 109 mil no dia 26 de outubro de 2021, quando Bolsonaro esteve no município para verificar a situação de refugiados venezuelanos.

“26 de outubro de 2021: Bolsonaro gastou R$109 mil em marmitas desse restaurante no cartão corporativo. Dá 5.450 marmitas! Enquanto isso 33 milhões de brasileiros passavam fome…”, escreveu o parlamentar.

HAJA LEITE CONDENSADO! Com a quebra do sigilo, descobrimos que Bolsonaro gastou R$ 1,46 milhão em um ÚNICO hotel e R$ 362 mil em uma mesma padaria com o cartão corporativo. Dava pra pagar estadia por 8 ANOS em diárias! O "homem simples" era o maior vagabundo mamateiro do país! January 12, 2023





26 de outubro de 2021: Bolsonaro gastou R$109 mil em marmitas desse restaurante no cartão corporativo. Dá 5.450 marmitas! Enquanto isso 33 milhões de brasileiros passavam fome... pic.twitter.com/TjzdUKnP4h January 12, 2023

Em 2006, um certo deputado Jair Messias Bolsonaro abasteceu o carro com 1000 litros de gasolina em um único dia. Duas décadas depois, gastou exatos 9 mil reais por dia em uma mesma padaria por vários dias consecutivos. A rachadinha literalmente governava o país! pic.twitter.com/HUwwChiFzl — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) January 12, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.