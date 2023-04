“O maior crime eleitoral da história do voto no Brasil”, diz Xico Sá sobre mapeamento dos locais em que Lula venceu no 1º turno

Apoie o 247

247 — O jornalista Xico Sá denunciou o esquema de sabotagem bolsonarista no segundo turno das eleições de 2022. A Polícia Federal descobriu um documento de inteligência produzido por Anderson Torres com mapa detalhado dos locais onde Lula venceu no 1º turno.

“Um mapa sobre a votação de Lula no 1º turno e como IMPEDIR que eleitores votassem no 2º turno. O maior crime eleitoral da história do voto no Brasil”, escreveu o jornalista no Twitter.

Um mapa sobre a votação de Lula no 1º turno e como IMPEDIR que eleitores votassem no 2º turno. O maior crime eleitoral da história do voto no Brasil https://t.co/y9b8k6P2bx — xico sá (@xicosa) April 2, 2023

