“O pacote de bondades tem impacto. Não devemos subestimar Bolsonaro”, adverte Liana Cirne

247 - A vereadora do PT em Recife e professora de Direito na UFPE, Liana Cirne Lins, afirmou durante participação no programa Giro das Onze, da TV 247, que não se pode subestimar a força do bolsonarismo e apontou que a PEC do desespero, com uma série de benefícios sociais aprovados exclusivamente para o período eleitoral, pode impactar no resultado das urnas.

“O pacote de bondades tem impacto. Não devemos subestimar a força de Bolsonaro. Esse foi um erro que cometemos na eleição de 2018”, afirmou Liana, que é candidata a deputada federal.

“Estou em Pernambuco, que é 75% de Lula. É uma outra realidade, mas mesmo assim, para quem está com dificuldade de comprar a cesta-básica e recebe R$ 600 e a forma como Bolsonaro vai usar isso na campanha terá um impacto”, analisou.

E acrescenta: “Temos que ter cuidado para não tratar essa eleição como um fato dado, pois ela não está. Temos que estar preparados para lidar com o oportunismo e golpe eleitoral”.

