"O petróleo é nosso ou é de um pequeno grupo no Brasil?", questiona Bolsonaro

247 - Em conversa com apoiadores no Palácio do Planalto nesta segunda (22), Jair Bolsonaro se defendeu das críticas que vem recebendo após a nomeação do general Joaquim Luna e Silva para a presidência da Petrobras.

Segundo o presidente, a medida, que foi mal recebida no mercado financeiro, visa alterar a política atual, que só atende a "alguns grupos":

"Sinal que alguns do mercado financeiro estão muito felizes com a política que só tem um viés na Petrobras: atender aos interesses próprios de alguns grupos do Brasil. Nada mais além disso", disse.

"O petróleo é nosso ou é de um pequeno grupo no Brasil?", questionou.

No entanto, o presidente negou que irá interferir na política de preços da companhia: "Ninguém vai interferir na política de preços da Petrobras. Eu não consigo entender, em um prazo de duas semanas, ter um reajuste no diesel em 15%".

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.