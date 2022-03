"O poder do Estado é sempre cruel e cínico", diz Celso de Mello após decisão de ministro do TSE sobre o Lollapalooza

"Gravíssima a decisão do TSE! Merece o repúdio dos que respeitam o regime democrático e a liberdade de manifestação do pensamento", declarou o ex-ministro do STF edit

Apoie o 247

ICL

247 - Ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello falou à Veja sobre a decisão monocrática do ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Raul Araújo no sentido de proibir manifestações políticas durante o festival de música Lollapalooza.

"O poder totalitário do Estado é sempre um poder cruel e cínico, que proíbe o cidadão de pensar e de livremente expressar o seu pensamento e que o submete a um regime de opressão, interditando o dissenso, vedando o debate e impedindo a livre circulação de ideias! Gravíssima a decisão do TSE! Merece o repúdio dos que respeitam o regime democrático e a liberdade de manifestação do pensamento", declarou o ex-ministro.

A jornalista Tereza Cruvinel informou nesta segunda-feira (28) que a decisão de Araújo não representa a visão do tribunal sobre a liberdade de expressão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE