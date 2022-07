"O povo brasileiro é de paz. Precisamos recuperar a normalidade no nosso país", diz Lula

Manifestação do ex-presidente vem após o brutal assassinato de Marcelo Arruda durante festa de aniversário no domingo (10) edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula (PT) publicou no Twitter nesta segunda-feira (11) uma mensagem com pedido de paz no Brasil.

A manifestação vem após o brutal assassinato do guarda municipal de Foz do Iguaçu (PR) Marcelo Arruda, petista assassinado durante sua festa de aniversário no domingo (10).

"O povo brasileiro é um povo de paz. E precisamos recuperar a normalidade no nosso país. O Brasil precisa de cuidado, de educação, de um governo que trabalhe pelo bem de todos. Boa segunda e força para encararmos a semana", escreveu Lula.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE