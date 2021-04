“O Primeiro de Abril perdeu a graça em Primeiro de Abril de 1964”, diz Márcia Tiburi

Filósofa Marcia Tiburi lançou o manifesto “Brasil, Primeiro de Abril” e o vídeo “Primeiro de Abril – Brasil, piada pronta". “Infelizmente, no país da piada pronta, o Primeiro de Abril perdeu a graça em Primeiro de Abril de 1964” disse edit

Plínio Teodoro, Revista Fórum - Autoexilada na França após sofrer ameaças ao se candidatar à governadora do Rio de Janeiro em 2018 pelo PT, a filósofa e escritora Marcia Tiburi segue atenta aos arroubos autoritários de Jair Bolsonaro e no projeto “Olhos Abertos”, que desenvolve ao lado da pesquisadora Junia Barreto, lançou o manifesto “Brasil, Primeiro de Abril” – “Infelizmente, no país da piada pronta, o Primeiro de Abril perdeu a graça em Primeiro de Abril de 1964” – e o vídeo “Primeiro de Abril – Brasil, piada pronta”.

No vídeo, Márcia Tiburi revela seu lado artista, com pinturas que retratam ditadores do regime militar – apresentados sob seus célebres bordões – e o genocida Jair Bolsonaro, que hoje ocupa o Planalto. “Bolsonaro é efeito da ditadura”, disse à Fórum nesta quinta-feira, 1º de Abril.

