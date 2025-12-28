O que já se sabe sobre tragédia na BR-101 que deixou 11 mortos e famílias devastadas

Um grave acidente na BR-101, no trecho de Mucuri, no extremo sul da Bahia, deixou 11 mortos na manhã de sábado (27). A colisão frontal entre uma minivan e uma caminhonete provocou incêndio imediato e carbonização de grande parte das vítimas, entre elas crianças e idosos.

As informações iniciais foram divulgadas pelo g1. Segundo os veículos, o impacto ocorreu por volta das 8h50 no km 953 da rodovia, a apenas quatro quilômetros da divisa entre Bahia e Espírito Santo. Dez pessoas morreram ainda no local e a 11ª vítima faleceu após ser levada a um hospital capixaba.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu após a minivan invadir a contramão. O veículo seguia em direção a Vitória (ES) com oito ocupantes quando colidiu de frente com a caminhonete S10, que viajava sentido Teixeira de Freitas (BA) com três pessoas.

Com o impacto violento, ambos os veículos pegaram fogo. A PRF identificou que oito vítimas tiveram seus corpos carbonizados, dificultando o trabalho das equipes de perícia. A rodovia chegou a ser totalmente interditada até o início da tarde, sendo liberada por volta de 13h40.

As 11 vítimas pertenciam a duas famílias. Na caminhonete estavam Olivio Salezze, de 90 anos, sua esposa Irene Salezze, de 87, e o filho do casal, Augusto Salezze Netto, de 69, todos naturais de Linhares, no norte do Espírito Santo. Segundo apuração do g1 ES, Augusto levava os pais para Teixeira de Freitas.

Na minivan, viajavam oito moradores de Itabatã, distrito de Mucuri. Segundo a prefeitura local, o grupo seguia para a praia Costa Dourada, onde celebraria o Réveillon. Entre os mortos estavam Flavia Oliveira Santos e sua filha Maria Alice, que chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital; Laura Santos Gomes e sua bebê de oito meses, Aurora; Felipe Pereira Gomes e Débora Santos Neves; além de Eunice Oliveira Santos, de 49 anos, e Ivoneci Oliveira Santos.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Teixeira de Freitas iniciou a identificação formal das vítimas. Segundo o órgão, os corpos de Eunice Oliveira Santos e da bebê Aurora Santos Gomes foram liberados ainda na noite de sábado, por não estarem carbonizados. Os demais passam por exames de DNA para confirmação.

Não há, até o momento, informações sobre velórios e sepultamentos, que dependem da liberação final dos corpos.

A PRF informou que o caso será investigado para determinar as causas precisas da invasão de pista e as circunstâncias exatas do acidente.