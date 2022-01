OAB abre processo contra advogado que pediu prisão de Bonner por defender vacinação infantil

Wilson Koressawa terá que responder na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Distrito Federal por pedido considerado "delírio negacionista" pela Justiça edit

247 com Metrópoles - A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Distrito Federal (OAB-DF) abriu um processo contra o advogado Wilson Koressawa, que recentemente ficou conhecido por pedir a prisão do jornalista William Bonner.

Koressawa é ex-juiz do Tribunal de Justiça do Amapá e promotor aposentador do Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT). Na advocacia, sua atual ocupação, ele coleciona pedidos judiciais considerados por juízes como confusos, completamente descabidos e que incluem teorias conspiratórias e fake news.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal rejeitou no início de janeiro ação de Koressawa que pedia a prisão de Bonner por incentivar a vacinação contra a Covid-19 em crianças e adolescentes.

A ação foi apresentada por Wilson Issao Koressawa, que acusou Bonner de participar de uma organização supostamente criminosa, composta por outros profissionais da emissora, para falar sobre os impactos positivos da vacina no combate à pandemia.

A juíza Goucia Falsarella Pereira Foley classificou como descabido o pedido, afirmando que o autor fazia uma panfletagem política de teorias conspiratórias sem qualquer lastro científico e jurídico. "O poder judicial não pode afagar delírios negacionistas, quando representados pela conivência ativa — por parte das instituições, sejam elas públicas ou não", escreveu Foley.

