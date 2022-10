OAB abre processo que pode cassar carteira de Roberto Jefferson, após ataque contra Carmen Lúcia

Apoie o 247

247 - O presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, solicitou à seccional fluminense da entidade que abra um processo ético-disciplinar para investigar o ex-deputado federal Roberto Jefferson por causa das mentiras e xingamentos desferidos por ele contra a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF). A informaão é do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles.

Jefferson xingou a ministra do Cármen Lúcia após o TSE determinar na última segunda-feira (17) que a Jovem Pan conceda três direitos de resposta ao PT por "divulgação de ofensas e fatos sabidamente inverídicos contra o candidato Luiz Inácio Lula da Silva".

O petebista está em prisão domiciliar por acusações de participação em milícia digital, que divulga informações falsas contra adversários políticos.

O jornalista teve acesso com exclusividade ao ofício que solicita a apuração. Jefferson é advogado e tem sua inscrição na OAB feita por meio da OAB-RJ. Se condenado, as penas vão de uma simples nota de censura até a possibilidade de expulsão, o que acarreta a proibição de exercer a advocacia.

