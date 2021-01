OAB debate impeachment de Bolsonaro e diz que campanha depende do povo nas ruas

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), entidade que pode desempenhar um papel decisivo no impeachment de Jair Bolsonaro, discute internamente o tema e considera que o afastamento do presidente de extrema direita depende da mobilização popular nas ruas edit

Começa a ganhar fôlego a discussão sobre a abertura de um processo de impeachment de Jair Bolsonaro. A OAB, considerada a principal entidade que poderia desencadear o processo, já debate internamente o tema e considera que seu andamento depende da pressão popular.





“É preciso abrir a discussão, porque os fatos [que envolvem Bolsonaro em eventual crime de responsabilidade] são graves. Mas o ritmo dela será ditado pelas ruas e pelo Congresso Nacional”, diz o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

Lideranças que devem ter poder de decisão sobre o tema pensam a mesma coisa. E acreditam que, depois do início da campanha de vacinação contra o novo coronavírus, a mobilização popular pode tomar impulso.

O impeachment de Jair Bolsonaro já foi alvo de resolução dos partidos de esquerda e de entidades sindicais e estudantis no ano passado e entrou em pauta no início deste ano nas discussões entre os partidos progressistas e os líderes do "bloco do Maia" que lançou o deputado Baleia Rossi (MDB) à presidência da Câmara dos Deputados.

