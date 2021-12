OAB entra com ação no Supremo contra Bolsonaro por desmonte da cultura

Apoie o 247

247 - A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) ingressou na quinta-feira (2) com uma ação no STF (Supremo Tribunal Federal) contra o governo Jair Bolsonaro por promover o desmonte da cultura do país.

A ação de descumprimento de preceito fundamental não questiona atos específicos, "mas uma longa série de condutas comissivas e omissivas" que "ameaçam desconstruir uma política de Estado".

O presidente da Comissão de Arte e Cultura da OAB, Ricardo Bacelar, explica que a ação defende "a existência de um movimento orquestrado pela administração pública que vem desmontando todos os organismos que fazem parte do sistema de fomento à cultura", informa a jornalista Mônica Bergamo.



