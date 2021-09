OAB: “há claros indícios de crime de responsabilidade' nos atos de Bolsonaro

O presidente da OAB afirmou ainda que espera um posicionamento do Congresso, principalmente dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O advogado Felipe Santa Cruz, presidente nacional da OAB, afirmou em entrevista à Rádio CBN que 'há claros indícios da presença de crime de responsabilidade' nas manifestações golpistas de 7 de setembro.

Felipe Santa Cruz, evidenciou que a instituição defende e sempre lutou pelo direito das pessoas de se manifestar, independente da ideologia, mas que a manifestação de ontem foi um ato público, com dinheiro público de uma campanha eleitoral.

O presidente da OAB afirmou ainda que espera um posicionamento do Congresso, principalmente dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Para ele, as falas de ontem de Bolsonaro avançaram um novo limite e por isso, se deve dar uma resposta. Ao afirmar que "não passará a cumprir decisões do poder judiciário", Bolsonaro comete crime de responsabilidade, que deve ser julgado, segundo Felipe Santa Cruz, pelo Congresso Nacional. Ele defendeu que o Brasil precisa parar de normalizar e aceitar esses atos.

PUBLICIDADE