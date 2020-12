OAB pede ao Supremo que libere vacina com base em aprovação de entidades sanitárias internacionais

De acordo com a OAB, como a Anvisa não aprovou vacina alguma, o governo Jair Bolsonaro aproveitou para postergar a apresentação "plano detalhado e factível" para imunização da população. Entidade quer autorização da vacina no Brasil com base em aprovação de instituições sanitárias internacionais edit

247 - A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), presidida por Felipe Santa Cruz, entrará nesta segunda-feira (14) com liminar no Supremo Tribunal Federal (STF) para que o ministro Ricardo Lewandowski autorize a compra de vacinas com base em aprovação de entidades sanitárias internacionais. A informação foi publicada pela Revista Forum.

De acordo com a OAB, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não aprovou vacina alguma, o governo Jair Bolsonaro aproveitou para postergar a apresentação "plano detalhado e factível" para imunização da população. "A ausência de registro no órgão regulador nacional tem sido utilizada como subterfúgio, pelo Ministério da Saúde, para se furtar a apresentar um plano detalhado e factível de vacinação da população brasileira", diz a entidade.

Leia na Revista Forum

O conhecimento liberta. Saiba mais