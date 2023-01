OAB quer que agressor de advogado de Lula pague R$ 150 mil por atacá-lo em aeroporto

Apoie o 247

247 - A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) apresentará à Justiça uma queixa-crime contra o empresário Luiz Carlos Basseto Júnior, indiciado por atacar o advogado do presidente Lula, Cristiano Zanin Martins, no aeroporto de Brasília.

A entidade pede que Basseto seja condenado a pagar uma indenização de R$ 150 mil por danos morais.

O próprio presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, assina a peça, junto com os advogados Alberto Zacharias Toron, Ulisses Rabaneda e Fernanda Tórtima. Eles integram o grupo de trabalho criado pelo Conselho Federal da entidade para responsabilizar cível, criminal e administrativamente indivíduos que ofenderem, agredirem ou discriminarem advogados em razão de sua atuação profissional.

De acordo com a OAB, o episódio "é a expressão da mais desavergonhada arrogância, covardia e prepotência", levando Zanin a ser "vilipendiado em sua honra".

A informação é da jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

