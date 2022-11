Observadores internacionais confirmam vitória de Lula e integridade do processo eleitoral

Apoie o 247

ICL

247 - Observadores internacionais designados pela Organização dos Estados Americanos (OEA) para acompanhar o processo eleitoral no Brasil nas eleições de 2022 emitiram, nesta terça-feira (1), um relatório preliminar sobre a votação no país, constatando a segurança e eficiência das urnas, além de elogiar o TSE e o sistema eleitoral no país, informa o jornalista Jamil Chade, do Uol.

No documento, os observadores legitimam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sem pôr em cheque qualquer tipo de questionamento sobre os resultados das urnas. A Missão deseja destacar o trabalho do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), instituição que mais uma vez demonstrou seu alto nível de profissionalismo e solidez, o que lhe permitiu realizar com sucesso um processo eleitoral em um contexto complexo, marcado pela polarização, desinformação e ataques às instituições eleitorais", diz trecho do documento.

Os representantes da OEA também avaliaram a campanha dos dois candidatos ao longo dos dois turnos das eleições e constataram que "como havia acontecido no período anterior ao primeiro turno, a campanha para essas eleições ocorreu em um contexto de alta polarização. A Missão observou que o discurso público dos candidatos presidenciais era dominado por ataques pessoais, referências ao passado dos postulantes e mensagens ofensivas", aponta.

Outro ponto do pleito do segundo turno observado pelos representantes estrangeiros foram as ações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas rodovias no dia da votação. A comissão disse que "tomou conhecimento de distintas denúncias públicas, na mídia e nas redes sociais, sobre supostos atrasos no transporte de eleitores em algumas áreas do país, devido às operações da PRF, em que ônibus públicos foram abordados ou o trânsito foi interrompido".

Ao final, os representantes da OEA enfatizaram que “a urna eletrônica brasileira mais uma vez comprovou sua eficácia, produzindo resultados rápidos, que foram divulgados sem contratempos".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.