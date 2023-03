Ocupação de terras na Bahia é caso isolado, diz coordenador nacional do MST

Apoie o 247

247 - O coordenador nacional do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), João Paulo Rodrigues diz que as invasões de três fazendas da Suzano Celulose, no extremo sul da Bahia, estão relacionadas exclusivamente a uma questão local e não fazem parte de uma retomada mais ampla de ações da entidade.

O dirigente afirma que se trata de uma "ação isolada, no extremo sul da Bahia, de um acordo não cumprido pela Suzano", informa a coluna Painel da Folha de S.Paulo.

Segundo João Paulo, a ação na Bahia corresponde a um problema local, o descumprimento de acordos por parte da Suzano, mas não significa que o MST esteja planejando grandes ações semelhantes.

Segundo o movimento, a ação tem o propósito de fazer a Suzano cumprir acordo firmado em 2011, que envolveria a cessão de terras para assentar 600 famílias.

