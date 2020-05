Ocupação máxima de leitos de UTI no SUS deve ocorrer em maio, diz pesquisa da UFMG

Além disso, com a atual tendência da curva, o Brasil poderá registrar mais de 40 mil infecções diárias após a primeira semana de junho e um déficit de 20 mil leitos de UTI, ao final do mês que vem edit

247 - A ocupação máxima dos leitos de UTI no Sistema Único de Saúde (SUS) deve atingir ocupação máxima em todos os estados do País no mês de maio por conta da pandemia do coronavírus. No setor privado, esse estágio deve ocorrer até o fim de junho.

Com a atual tendência da curva, o Brasil poderá registrar mais de 40 mil infecções diárias após a primeira semana de junho e um déficit de 20 mil leitos de UTI, ao final do mês que vem. Apenas em São Paulo, centro da pandemia no País, os casos diários seriam cerca de 9 mil e o déficit de leitos de UTI, 5 mil. Os dados são de pesquisadores da UFMG.

