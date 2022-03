Doria deixa governo de São Paulo nesta quinta-feira

O titular do Palácio dos Bandeirantes vai tentar superar rejeição e firmar candidatura do PSDB à Presidência da República edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria, vai transmitir nesta quinta-feira (31) o cargo ao vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), que assume a gestão e concorrerá à reeleição.

Ocupando as últimas posições nas pesquisas para presidente, com apenas 2% das intenções de voto, Doria buscará se viabilizar como candidato apesar de ter uma rejeição de 30%. Os dados são da última pesquisa Datafolha.

Doria deixa o cargo pressionado por uma ameaça de golpe interno no PSDB pelo governador Eduardo Leite e toda uma ala do partido que pretende virar a mesa das prévias e ignorar ser escolhido candidato com apoio de uma ala do partido.

Doria conta com o apoio de lideranças históricas do partido, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o senador José Serra, ex-governador de São Paulo, e sofre a oposição de Aécio Neves, um dos incentivadores do movimento para não acatar o resultado das prévias tucanas.

O PSDB já tem apalavrada uma coligação com União Brasil e MDB e uma federação com o Cidadania. Os quatro partidos, porém, vão escolher apenas um candidato até junho, informa a Folha de S.Paulo. Doria acha que será o escolhido e a partir disso se viabilizará como nome forte da terceira via.



