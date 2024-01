Odebrecht pede ao STF suspensão de multa com Lava Jato

Apoie o 247

247 - A antiga Odebrecht e atual Novonor pediu ao Judiciário a suspensão do pagamento do acordo de leniência de R$ 3,8 bilhões firmado pela empreiteira com a força-tarefa da Lava-Jato em Curitiba (PR). A empresa enviou solicitação ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, que, em dezembro passado, suspendeu a multa de R$ 10,3 bilhões da J&F como parte do acordo firmado em 2017 com o Ministério Público Federal no âmbito da Operação Greenfield.

De acordo com a coluna de Malu Gaspar, o acordo da Odebrecht foi fechado com a Lava-Jato em dezembro de 2016, quando a empreiteira confessou corrupção em 49 contratos de obras e empreendimentos públicos entre 2006 e 2014. Pela correção monetária, o valor chegaria a R$ 6,7 bilhões ao final dos 20 anos previstos para o pagamento.

Em setembro passado, em outro processo, o ministro anulou as provas colhidas no acordo da Odebrecht. Na decisão, o magistrado afirmou que a condenação do presidente Lula pela Lava Jato foi "uma armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente legais".

