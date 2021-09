Olavista Leandro Ruschel afirma que relação de Bolsonaro com sua base ficou abalada após nota de recuo escrita por Temer

Apoie o 247

247 - Leandro Ruschel, um olavista considerado importante influenciador digital pró-Bolsonaro, faz críticas aos discursos do ocupante do Palácio do Planalto no 7 de Setembro. Segundo ele, Bolsonaro errou na forma como comunicou sua indignação com relação ao STF.

“Ele elevou o tom e se colocou numa situação impossível, além de deixar tudo muito vago. Quais seriam as medidas ‘que não queremos’, por exemplo? Pode ser qualquer coisa...”, afirmou ele, que trabalha no mercado financeiro e vive nos EUA, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Próximo do filósofo Olavo de Carvalho, ele tem 545 mil seguidores no Twitter e suas postagens são rotineiramente citadas em grupos bolsonaristas.

Para Ruschel o discurso gerou uma expectativa diferente na cabeça de cada apoiador, o que produzirá invariavelmente uma desilusão.

Ruschel diz ainda que a relação de Bolsonaro com sua base ficou abalada após sua nota de recuo, costurada junto com o ex-presidente Michel Temer.

