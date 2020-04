Olavo: Bolsonaro pode “desmantelar plano diabólico do governo chinês”

Demonstrando alinhamento com a falta de rumo da política externa do atual governo, o escritor Olavo de Carvalho afirmou que “tudo o que vem da China está contaminado. A expansão dos contágios é obra de engenharia. Seu objetivo não é matar, mas aterrorizar e debilitar” edit

Demonstrando alinhamento com a falta de rumo da política externa do atual governo, o escritor Olavo de Carvalho afirmou que só Jair Bolsonaro pode "desmantelar plano diabólico do governo chinês".

“Só o Brasil pode desmantelar o plano diabólico do governo chinês. É só recusar a chantagem intimidatória”, afirmou o guru sobre a corrida por equipamentos médicos da China, que após o presidente americano, Donald Trump, zerar estoques com uma compra gigantesca para os EUA.

“Tudo o que vem da China está contaminado. A expansão dos contágios é obra de engenharia. Seu objetivo não é matar, mas aterrorizar e debilitar”, escreveu.

