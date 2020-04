Olavo corrobora tese de Ernesto sobre “comunavírus”: criado pelo serviço secreto chinês

247 - O escritor Olavo de Carvalho defendeu o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e afirmou que o coronavírus foi criado pelo serviço secreto chinês, onde trabalham políticos e funcionários do Estado brasileiro.

“O coronga foi e é a maior trapaça política da história humana. Trapaça obviamente criada pelo serviço secreto chinês, para o qual trabalham tantos políticos e altos funcionários do estado brasileiro”, escreveu o guru do governo Jair Bolsonaro no Facebook. “O coronga mata menos do que qualquer outra doença do mundo”, disse.

O ministro Araújo citou um “plano comunista”, o qual ele chama de “comunavírus”, de apropriação da pandemia do Covid-19 para “subverter a democracia liberal”.

“Não bastasse o Coronavírus, precisamos enfrentar também o Comunavírus. No meu blog, analiso o livro ‘Virus’; de Slavoj Žižek e seu projeto de usar a pandemia para instaurar o comunismo, o mundo sem nações nem liberdade, um sistema feito para vigiar e punir”, escreveu o ministro no Twitter.

