Olavo de Carvalho agora resolve atacar Bolsonaro: 'só apanha e cede'

247 - O escritor Olavo de Carvalho afirmou que a única vitória de Jair Bolsonaro durante seu governo foi o recente aumento de sua popularidade. "Até hoje, o Bolsonaro só se mostrou forte e vitorioso no campo da popularidade. Em tudo o mais só apanha e cede", disse no Facebook.

O astrólogo tem criticado Bolsonaro nas últimas semanas porque estaria indignado com o fato de ter sido deixado de lado pelo ex-capitão.

Na semana passada, o escritor apontou uma "desastrosa" estratégia de "guerra política".

"Já disse mil vezes: O Bolsonaro é o melhor administrador que este país já teve, mas em matéria de guerra política ele é ainda mais desastrado do que o Ciro Gomes. Um professor de impotência", acrescentou.

