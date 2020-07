Olavo de Carvalho cobra reação de Bolsonaro a ação do STF contra bolsonaristas

Com influência cada vez menor no governo, o guru bolsonarista Olavo de Carvalho usou a sua página no Twitter para cobrar reação de Bolsonaro e de seus “queridos generais“ edit

247 - A relação de Olavo de Carvalho com Jair Bolsonaro não anda muito bem já faz algum tempo. Após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de suspender as constas de aliados bolsonaristas, o guru foi as redes sociais para cobrar ação do governo.

Com influência cada vez menor no governo à medida que o Centrão ocupa espaços e os militares seguem firmes, Olavo de Carvalho usou a sua página no Twitter para cobrar reação de Bolsonaro e de seus “queridos generais“.

"O presidente e seus queridos generais farão algo para proteger a liberdade e os direitos civis diariamente pisoteados pelos imperadores da toga? O futuro do Brasil depende da resposta a essa pergunta.", escreveu Olavo.

Alexandre de Moraes determinou a derrubada de contas de bolsonaristas, incluindo blogueiros, jornalistas e políticos sem mandato, como o ex-deputado federal condenado no mensalão Roberto Jefferson, presidente do PTB, e do dono da Havan, o empresário Luciano Hang.

O presidente e seus queridos generais farão algo para proteger a liberdade e os direitos civis diariamente pisoteados pelos imperadores da toga? O futuro do Brasil depende da resposta a essa pergunta. — Olavo de Carvalho (@opropriolavo) July 24, 2020





