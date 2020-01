Olavo de Carvalho diz que Roberto Alvim parece maluco por publicação de vídeo nazista

O guru de extrema-direita do governo Bolsonaro criticou nas redes sociais a divulgação de vídeo por seu pupilo que ocupa a Secretaria de Cultura, com trechos do discurso de Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Adolf Hitler edit

247 - Olavo de Carvalho criticou o vídeo nazista publicado por Roberto Alvim, secretário da Cultura de Jair Bolsonaro, na noite desta quinta-feira (16) nas redes sociais, com trechos de um discurso de Joseph Goebbels, ministro da Propaganda de Adolf Hitler.

Pelo Facebook, Olavo de Carvalho, que indicou Alvim para o cargo, sinaliza que o seu doutrinado parece maluco. “É cedo para julgar, mas o Roberto Alvim talvez não esteja muito bem da cabeça. Veremos”, escreveu o guru no Facebook.

O vídeo foi postado pela Secretaria Especial da Cultura do governo de Jair Bolsonaro. O objetivo era divulgar o Prêmio Nacional das Artes, apresentado horas antes em live com a participação do próprio presidente.

Não só a fala, como também a estética do vídeo, o tom de voz e a aparência do secretário, além do vocabulário e da trilha sonora também fizeram várias personalidades compararem a divulgação à propaganda nazista, informa a Revista Fórum.

A música de fundo usada por Alvim é um trecho da ópera “Lohengrin”, de Richard Wagner, uma obra que Hitler contou em sua autobiografia ter sido decisiva em sua vida.