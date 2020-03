Olavo de Carvalho faz cobrança pública a Regina Duarte e insinua que ela deve ser demitida

O guro do clã Bolsonaro se mostrou inconformado com a prioridade anunciada pela atriz Regina Duarte, à frente da secretaria da Cultura, para a escolha de um corpo de funcionários que exclui seus seguidores. Olavo fez cobrança à nova titular da pasta da Cultura pelas redes sociais e insinuou a demissão da secretária edit

247 - Olavo de Carvalho fez uma cobrança pública nesta segunda-feira (02) à secretária da Cultura, Regina Duarte, pelo expurgo que a atriz pretende realizar na pasta. O guru do clã Bolsonaro está revoltado com o anúncio de que seus seguidores que foram empregados na secretaria em gestões anteriores, serão excluídos da equipe da Secrataria.



Em um texto no Facebook, ele escreveu que “se a Regina Duarte quer mesmo se livrar de indicados do Olavo de Carvalho, a pessoa principal que ela teria de botar para fora do Ministério seria ela mesma”.

Olavo reivindica ter sido o padrinho da indicação da atriz para o posto que ocupa agora. “Ao cogitar o seu nome para o posto, a primeira opinião que o sr. presidente da República quis ouvir a respeito foi a minha”, disse. E cobrou em público. “Ela decerto não me deve gratidão nenhuma por isso, mas me deve – e estou cobrando em público – uma confirmação ou desmentido desse zunzum.”

