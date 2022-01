Olavo de Carvalho previu derrota de Bolsonaro para Lula em uma de suas últimas aparições

Em uma live pouco antes do Natal, ele admitiu que “a briga já está perdida”, em referência às eleições de 2022 edit

Revista Fórum - Em uma de suas últimas aparições públicas, pouco antes do Natal do ano passado, o astrólogo Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo, criticou o presidente Jair Bolsonaro (PL), durante participação em uma live chamada ConservaTalk. Ele admitiu na ocasião que “a briga já está perdida”, em referência às eleições de 2022.

“Não venham com esperanças tolas. A briga já está perdida. Existe chance de voltar [a vencer]? Existe uma chance remota, se o Bolsonaro acordar. Eu não sei como fazer o Bolsonaro acordar”, disse Olavo.

Olavo ainda voltou a negar que seja “guru” de Bolsonaro e disse que foi usado pelo presidente. “Eu conversei com ele quatro vezes na minha vida e eu duvido que ele tenha lido um livro meu inteiro. Se ele tivesse lido, muita coisa que ele fez não teria feito”, declarou.

