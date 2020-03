Olavo diz ter coronavírus. Verdade ou fake?

Astrólogo e guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, afirmou que “pegou” a covid-19 há cerca de dois meses, mas disse estar curado. Sua filha, Heloisa, porém, diz que é mentira que ele tenha sido infectado e disse que ele sofre de "delírios psiquiárticos". "Interna o véio", escreveu ela no Twitter edit

Revista Fórum - O escritor Olavo de Carvalho, maior guru do bolsonarismo, afirmou nesta quinta-feira (19) que foi infectado pelo coronavírus.

Residente da Virgínia, nos Estados Unidos, país que já registrou mais de 150 mortes e 10 mil casos confirmados da doença, Olavo afirmou que “pegou” a doença há cerca de dois meses, mas garantiu que já está curado.

“Já peguei o Corona vírus, ele quase me matou e eu já escapei vivo. Não tenho outra explicação para a merda toda que me aconteceu uns dois meses atrás. Os médicos não sabiam o que era aquilo”, escreveu em sua página do Facebook.

A filha de Olavo, Heloisa de Carvalho, porém, diz que é mentira que seu pai tenha sido infectado por coronavírus, assim como teria sido mentira a ocasião em que contou que retiraria um tumor. “Poucas vezes falo assim: MEU SACO DEU PRA TANTAS MENTIRAS E FALCATRUAS e distúrbios psiquiátricos. A loucura do Guru deu. 1º foi ‘tumor’ que virou cisto isso não existe, agora ele teve corona, me poupem de tantas MENTIRAS E DELÍRIOS psiquiátricos. Interna o véio!”, publicou em seu Twitter junto a um print de postagens de Olavo falando sobre as supostas enfermidades.

