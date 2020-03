Olavo responde a Janaínal: “Foi no lixo que você achou o nome do seu filho”

“Nhonhoína: se é verdade que eu sou um lixo, foi no lixo que você achou o nome que deu ao seu filho”, afirmou o escritor Olavo de Carvalho, rebatendo a deputada estadual Janaína Paschoal (PSL-SP) edit

247 - O escritor Olavo de Carvalho respondeu na manhã desta segunda-feira (30) às provocações da deputada estadual Janaína Paschoal (PSL-SP), que o comparou a um dos personagens do filme de terror espanhol “O Poço”. “Vocês vão ver o lixo que são”, disse a parlamentar ao recomendar o filme a seus seguidores.

O guru de Jair Bolsonaro rebateu: “Nhonhoína: se é verdade que eu sou um lixo, foi no lixo que você achou o nome que deu ao seu filho. Vá correndo ao cartório e mude para Dorianinho”, escreveu o astrólogo no Facebook, também citando o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

Em outras publicações, Olavo criticou os governadores do país e pediu para que o Exército reaja contra a “divisão do Brasil em republiquetas independentes”, no que diz respeito às políticas adotadas contra o coronavírus.