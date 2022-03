“Olha o pau quebrando!”: carnaval em GO tem briga generalizada (vídeo)

Mulher caiu no chão após ser agredida com tapas e homem usou até mesa de madeira como arma. Boate disse que vai levar agressores à Justiça edit

Metrópoles - Uma festa de Carnaval no interior de Goiás terminou de forma violenta na madrugada da última terça-feira (1/ 3) em Itumbiara, no sul goiano. Frequentadores da boate Mawi Longe saíram feridos após uma briga generalizada.

Vídeo feito por uma pessoa que estava no mezanino do estabelecimento revelou parte da confusão.

No áudio é possível ouvir as pessoas se manifestando com gritos enquanto a briga corre solta.

Assista ao vídeo:

