Omar Aziz se reúne com Lula: "precisamos voltar a pensar em um projeto para o Brasil"

247 - O senador Omar Aziz (PSD-AM), ex-presidente da CPI da Covid, se encontrou nesta sexta-feira (17) com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Pelas redes sociais, Aziz afirmou que os dois conversaram sobre o cenário nacional atual e sobre o que foi realizado quando Lula era presidente e Aziz, governador do Amazonas. "O objetivo único de todos, políticos e cidadãos, é fazer com que cada brasileiro tenha três refeições por dia no mínimo. Parece pouco, mas é necessário se trabalhar para que isso volte a acontecer", afirmou o congressista.

"O presidente falou com muito carinho sobre o futuro do Amazonas e dos amazonenses. Precisamos voltar a avançar. Precisamos voltar a pensar em um projeto para o Brasil. Precisamos voltar a pensar em cada cidadão brasileiro. Precisamos voltar a ser uma nação", acrescentou Omar Aziz.

Estive hoje com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e conversamos sobre o Amazonas e o Brasil. O diálogo aberto e a defesa da democracia são fundamentos da política, os quais sempre defendi em toda a minha vida. pic.twitter.com/DeiXM12klR — Omar Aziz (@OmarAzizSenador) December 17, 2021





