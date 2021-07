ONG Oxfam condena letalidade policial recorde no Brasil: "segurança para quem?"

A ONG Oxfam condenou o aumento da violência policial no Brasil, que, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), atinge principalmente negros — 78,9% das 6.416 pessoas mortas por policiais no ano passado edit

247 - A ONG Oxfam condenou o aumento da violência policial no Brasil. Dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) nesta quinta-feira (15) mostram que nunca as forças policiais brasileiras mataram tanto quanto em 2020.

A publicação destaca que os negros foram as maiores vítimas de policiais — correspondem a 78,9% das 6.416 pessoas mortas por policiais no ano passado. O número de mortos por agentes de segurança aumentou em 18 das 27 unidades da federação, revelando um espraiamento da violência policial em todas as regiões do país.

Em nota pública, a Oxfam afirmou que o aumento da violência policial é "a face mais cruel do racismo que está entranhado nas estruturas do Estado brasileiro".

Confira a íntegra abaixo:

NOTA PÚBLICA

Não há democracia com extermínio em massa da população negra

Como nos ensina Elza Soares, “a carne mais barata do mercado é a carne negra”. Também podemos dizer que é a carne mais visada pelas forças policiais do país. Segundo dados divulgados nesta quinta-feira (15/7), a polícia matou um total de 6.416 pessoas no Brasil em 2020 - um recorde. E desse total, 78,9% eram pessoas negras.

Os dados do Anuário de Segurança Pública 2021, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), são a face mais cruel do racismo que está entranhado nas estruturas do Estado brasileiro. Segundo o levantamento, as mortes por policiais aumentaram em 18 das 27 unidades da federação. Dados da pesquisa “Nós e as Desigualdades”, da Oxfam Brasil, mostram que 84% dos brasileiros acreditam que a cor da pele influencia a decisão de uma abordagem policial. Os dados do levantamento do FBSP corroboram, na prática, essa percepção.

A população negra também é, segundo o levantamento, a maior vítima em outras categorias de mortes violentas intencionais, como homicídio doloso (75,8%), latrocínio (64,3%) e lesão corporal seguida de morte (75,3%).

Levando-se em conta os dados sobre a faixa etária das mortes por intervenção policial, os jovens são os mais atingidos: 44,8% das ocorrências em 2020 atingem quem tem entre 18 e 24 anos.

No Brasil, a população negra é desproporcionalmente impactada pela falta de saneamento básico e de acesso à saúde e à educação, além de ser mais duramente afetada pela fome e desemprego. Os dados do Anuário mostram que esta importante parcela da sociedade, que representa 54% dos brasileiros e brasileiras, é a mais visada pelo aparato de segurança pública. Segurança para quem?

Não há democracia com racismo. Não há democracia com assassinatos em série de pessoas negras.

A Oxfam Brasil se solidariza com todas as famílias que perderam entes queridos devido à violência policial. Vidas negras importam!

