Onyx distorce dados sobre vacinação e toma invertida nas redes: 'delinquente intelectual'

Ministro Onyx Lorenzoni deu a entender que a vacinação no Brasil está em ritmo maior que no Reino Unido e tomou invertidas no Twitter. "Delinquente intelectual. Esse tipo de engodo engana seu gado", disse edit

247 - O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, compartilhou um print de uma matéria para defender o governo Jair Bolsonaro e deu a entender que a vacinação no Brasil está no mesmo ritmo que a do Reino Unido. "Mais vacinas, em menos tempo que o Reino Unido", escreveu o Lorenzoni.

Mas o Reino Unido tem uma população de 66,65 milhões e o Brasil, 211 milhões. Se Reino Unido anuncia a aquisição de 60 milhões doses, significa que mais de 70% de sua população está coberta. No Brasil o número representa pouco mais de 20%.

De acordo com o Our World in Data, no Reino Unido 34.362.205 - 51% de sua população recebeu a primeira dose e 14.957.313 está totalmente imunizada (22,4% da população). No caso do Brasil, pelo menos 30.921.100 de pessoas tomaram a primeira dose (14,7% da população) e estão totalmente vacinadas 14.750.572 (7%).

Delinquente intelectual. Esse tipo de engodo engana seu gado. — Aslen Simões🏜️ 🇧🇷 (@aslensimoes) May 6, 2021





Ministro, em campanha de vacinação o que importa é a % da população imunizada. Nesse caso infelizmente ainda estamos bem atrás do Reino Unido. Se o Brasil parasse hoje de vacinar, teríamos mais do que centenas de países porém de nada adiantaria. Você sabe disso.

JOÃO 8:32 pic.twitter.com/0NzPE9T6b1 May 6, 2021

Só engana o gado.

João 8:32 — Dinha (@LOURDES31182119) May 6, 2021

O que importa é a porcentagem com relação a população total e não o número absoluto, ninguém com 2 neurônios funcionando cai nesse seu papo não, nome de pokémon do caralho — jv (@joaovdb20) May 6, 2021

População UK ---> 66 M

População BR ---> 211 M



BR = 6,2 X UK



🤔 — 𝕸𝖎𝖑𝖎𝖙ā𝖔🔭🌌🌎🧘🏽‍♂️ 🇧🇷🇺🇳 (@militaobr) May 6, 2021

