Onyx: governo avalia montar quarentena em Anápolis, Florianópolis ou no Nordeste

247 - O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta segunda-feira (3), que o governo Jair Bolsonaro avalia montar a quarentena para brasileiros que voltarem de Wuhan (China) em Anápolis (GO), em Florianópolis ou em um município do Nordeste. De acordo com o titular da pasta, no momento, a tendência é que seja na cidade goiana. Ele disse que deverão voltar ao País cerca de 30 a 40 pessoas.

Onyx lembrou que Anápolis teve uma experiência parecida, nos anos 80, quando houve uma contaminação com o elemento químico Césio em Goiânia, cidade vizinha.

"Há uma sinalização muito forte para Anápolis, porque no período do Césio, lá atrás, foi uma área militar que trabalhou com essa coisa do isolamento, que é importante para não permitir eventualmente um escape de vírus. Eles já têm uma bagagem nessa área, mas não há nada definido", disse o ministro.

"Uma das hipóteses é Florianópolis, que tem uma base que teria condição de fazer isolamento. Dentre outras alternativas, tem alternativas no Nordeste também. Isso ainda está em análise do Ministério da Defesa", acrescentou.