Oposição no Senado pede que as pessoas não compareçam aos atos anti-Bolsonaro deste domingo

"Observando a escalada autoritária do governo federal, devemos preservar a vida e segurança dos brasileiros, não dando ao governo aquilo que ele exatamente deseja, o ambiente para atitudes arbitrárias", diz a nota assinada por líderes da Rede, PT, PSB, PDT, Cidadania e PSD edit

247 - Líderes de seis partidos que fazem oposição ao governo Jair Bolsonaro no Senado - Rede, PT, PSB, PDT, Cidadania e PSD - divulgaram nesta quinta-feira, 4, nota em que pedem que as pessoas não compareçam às manifestações antirracistas e contra o governo Bolsonaro, previstas para o próximo domingo (7).

Os políticos dizem temer que eventuais confrontos com a Polícia Militar sejam usados pelo governo Bolsonaro como pretexto para ações antidemocráticas. "Observando a escalada autoritária do governo federal, devemos preservar a vida e segurança dos brasileiros, não dando ao governo aquilo que ele exatamente deseja, o ambiente para atitudes arbitrárias", diz a nota assinada assinada pelos líderes dos seis partidos.

Segundo o cientista político Luiz Eduardo Soares, tudo o que o bolsonarismo deseja é que, neste fim de semana, ocorram protestos com violência no Brasil para que, em seguida, ele decrete estado de sítio no País. "Se vocês forem às ruas, não conseguirão impedir que provocadores façam o que Bolsonaro espera desde a posse", afirma.

Os parlamentares afirmam que a mobilização para atos pró-democracia "aqueceu nossos corações de esperança" de que a população brasileira tenha percebido que "a política da Presidência da República tem sido devastadora ao país e aliada do coronavírus". "Adiaremos à ida às ruas, pelo bem da população, até que possamos, sem riscos, ocupá-las, em prol da população", afirmam.

Leia a nota na íntegra:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.