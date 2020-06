Oposição pede convocação de general Ramos para explicar a ameaça de golpe

247 - Os líderes do PT, PST, PSB e PSOL protocolaram requerimento na Câmara dos Deputados para que ministro chefe da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos ,seja convocado para explicar suas declarações à revista Veja. A informação é do jornalista Laurro Jardim, do O Globo.

Os parlamentares da oposição querem que Ramos explique a sua declaração em que fala que o "outro lado" não pode esticar a corda.

No requerimento, os deputados querem esclarecer sobre o que consideram ser uma "velada ameaça de possibilidade de golpe militar no Brasil".

"É ultrajante e ofensivo dizer que as Forças Armadas, em particular o Exército, vão dar golpe, que as Forças Armadas vão quebrar o regime democrático. O próprio presidente nunca pregou o golpe. Agora, o outro lado tem de entender também o seguinte: não estica a corda”, afirmou o general.

