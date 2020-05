Oposição vai pedir CPI para investigar denúncias de Paulo Marinho, informa Pimenta

"A oposição na Câmara dos Deputados vai protocolar um pedido de CPI para investigar as gravíssimas denúncias do empresário Paulo Marinho sobre o envolvimento da família de Jair Bolsonaro com o crime organizado no Rio de Janeiro", informou Paulo Pimenta edit

247 - O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) informou que a oposição na Câmara vai pedir a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar as revelações feitas pelo empresário Paulo Marinho, que foi suplente de Flávio Bolsonaro na disputa para o Senado.

"A oposição na Câmara dos Deputados vai protocolar um pedido de CPI para investigar as gravíssimas denúncias do empresário Paulo Marinho sobre o envolvimento da família de Jair Bolsonaro com o crime organizado no Rio de Janeiro. A CPI investigará também o envolvimento de integrantes da PF no esquema", informou o parlamentar por meio de sua página no Twitter.

As acusações do empresário são uma bomba e uma CPI conseguiria juntar as peças do quebra-cabeça capaz de provar a fraude no processo eleitoral de 2018 por agentes da Polícia Federal simpatizantes de Bolsonaro.

A oposição na Câmara dos Deputados vai protocolar um pedido de CPI p/ investigar as gravíssimas denúncias do empresário Paulo Marinho sobre o envolvimento da família d @jairbolsonaro com o crime organizado no RJ. A CPI investigará tb o envolvimento de integrantes da PF no esquema — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) May 17, 2020





Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.