'Oposição vai pedir o impeachment de Augusto Aras logo após as eleições', diz Renan

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) afirmou que a oposição planeja ingressar com um pedido de impeachment contra o procurador-geral da República, Augusto Aras, logo após o término das eleições. "Não há como não interpor o impeachment do procurador-geral, pela conjunto da obra, pela maneira como ele tem se comportado, como cabo eleitoral do presidente”, disse Renan em entrevista ao UOL nesta quinta-feira (28).

O parlamentar disse, ainda, que a oposição também deverá retomar os trabalhos para a abertura de novas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) em função dos casos engavetados e do surgimento de novas denúncias envolvendo o governo Jair Bolsonaro, como os casos de suspeitas de corrupção da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e do Departamento Nacional de Obras contra a Seca (DNOCS).

Ainda conforme o parlamentar, o pedido de impeachment contra Aras deverá ser feito após as eleições em função de uma melhor correlação de forças a partir da derrota do governo no pleito de outubro. Na entrevista, Renan destacou que o pedido de impeachment não foi apresentado em outras ocasiões porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) "tem tido comportamento não compatível com a evolução das investigações" envolvendo o governo, seguidamente arquivadas por Aras.

