Orçamento para ministério de Damares terá corte de 33% em políticas para mulheres

Revista Fórum - Por falta de investimento, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado por Damares Alves, terá um corte de orçamento de 33% nas políticas destinadas a mulheres em 2022.

Segundo dados do Instituto de Estudos Socioeconômicos, divulgados pelo Universa UOL, no ano passado, foram gastos apenas 44% do orçamento previsto, sendo somente 30% no que diz respeito à proteção das mulheres.

