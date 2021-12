Orçamento secreto: após aval de Rosa Weber, governo Bolsonaro distribui R$ 760,8 milhões a aliados

Apoie o 247

247 - Em somente três dias desde a liberação da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber para a execução do chamado "orçamento secreto", o governo Jair Bolsonaro já distribuiu a aliados R$ 760,8 milhões por meio das emendas de relator, de acordo com o jornal O Globo. Os valores são referentes aos dias 7, 8 e 9 de dezembro.

Na terça-feira (7) foram empenhados R$ 9,2 milhões, na quarta-feira (8) mais R$ 104,6 milhões e na quinta-feira (9) R$ 646,9 milhões.

Os estados que receberam mais recursos foram Acre, Minas Gerais e Piauí, que, juntos, foram agraciados com 56% do disponibilizado, R$ 432,9 milhões.

O Acre recebeu R$ 189,53 milhões, sendo que deste montante, R$ 182,3 milhões foram destinados ao prefeito da capital, Rio Branco, Tião Bocalom (PP), aliado fiel de Bolsonaro.

Na sequência aparece Minas Gerais, que recebeu R$ 139 milhões. A cidade mineira Pouso Alegre, administrada pelo prefeito Rafael Simões (DEM), aliado político do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ganhou R$ 10 milhões, mais do que a capital, Belo Horizonte, que ficou com R$ 6,9 milhões. Há menos de um mês, Pacheco esteve reunido com Simões no município mineiro.

O Piauí, terceiro estado do ranking, teve a maior parte da verba recebida, R$ 104,4 milhões, enviada ao prefeito de Arraial do Piauí, Aldemes Barroso (PP), que ficou com R$ 286,5 mil. Há duas semanas, Barroso teve um encontro em Brasília com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), e saiu da reunião esbanjando otimismo.

Na ocasião, ele declarou que se encontrou com Nogueira para buscar "liberação de recursos e a garantia de emendas parlamentares".

Outros R$ 20 milhões foram distribuídos entre 37 prefeituras do Piauí administradas pelo PP.

