Ordem religiosa proíbe padre Robson de realizar entrevistas e atender confissões

247 - A Província Redentorista de Goiás proibiu o padre Robson de Oliveira de atender confissões, fazer pregações e até de dar entrevistas. Os Redentoristas dizem que a denúncia contra o padre, responsável pela segunda mais importante basílica do país, em Trindade (GO), “está causando escândalo entre os fiéis, está prejudicando a vida pastoral do Santuário do Divino Pai Eterno, a comunhão eclesial e a boa reputação do próprio sacerdote”.

O decreto da ordem também dispensa o sacerdote de usar a roupa de padre; ele está proibido de “participar, realizar e protagonizar programas de televisão, rádio ou internet” e de “conceder qualquer entrevista jornalística ou de natureza semelhante”. Padre Robson comanda um gigantesco sistema de comunicação, com alcance nacional.

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) desencadeou uma operação na sexta-feira (21) que investiga um suposto esquema criminoso que desviava doações de católicos do Santuário Basílica de Trindade, cidade na Região Metropolitana de Goiânia conhecida como a “capital da fé” do estado, para a compra de imóveis de luxo do padre Robson de Oliveira Pereira, fundador e presidente da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), que administra o local.

A operação foi batizada como “Vendilhões” e apura crimes de apropriação indébita, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, sonegação fiscal e associação criminosa. São cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, inclusive, em imóveis luxuosos ligados ao padre Robson.

Segundo as investigações nos últimos 10 anos foram movimentados nas contas da Afipe cerca de R$ 2 bilhões, sendo a maioria fruto de doações para a construção da nova Basílica da cidade.

