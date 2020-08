Organizações pedem que BNDES libere recursos do Fundo Amazônia para combater a pandemia e o desmatamento

Em carta enviada à direção do BNDES e ao STF, cinquenta organizações da sociedade civil cobram a liberação de recursos do Fundo Amazônia, estimado em mais de R$ 2 bilhões, que está paralisado desde o ano passado edit

247 - Cinquenta organizações da sociedade civil irão lançar, nesta terça-feira (4) uma carta aberta cobrando a liberação de recursos do Fundo Amazônia, gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que está paralisado desde o ano passado. De acordo com as entidades, os recursos do fundo - que possui patrimônio estimado em mais de R$ 2 bilhões – são necessários para enfrentar o desmatamento e a pandemia do novo coronavírus. Segundo reportagem do jornal O Globo, a carta será lançada durante uma transmissão ao vivo da Frente Parlamentar Ambientalista pela internet.

As organizações também querem que o BNDES suspenda o financiamento de projetos em áreas com ocorrência de desmatamento ilegal, além de análises mais acuradas em projetos que resultem impacto social ou ambiental negativo. O documento também cobra o acesso aos recursos do Fundo Clima, avaliado em R$ 250 milhões e do Fundo Social , voltados para a redução dos efeitos das mudanças climáticas e seus efeitos sobre a população.

Além da direção do BNDES, o documento será entregue aos os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber e Luís Roberto Barroso, responsáveis por duas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, que tratam da omissão da União com a paralisação dos recursos do Fundo Amazônia e do Fundo Clima.

