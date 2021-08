Organizações populares vão reivindicar a Doria direito de usar a Avenida Paulista para manifestação contra Bolsonaro

Movimento Fora Bolsonaro disputa com bolsonaristas o uso da avenida no 7 de Setembro edit

247 - As frentes Fora, Bolsonaro e Grito dos Excluídos vão pedir reunião com Doria para usar Avenida Paulista no 7 de setembro. Grupos de oposição e de bolsonaristas disputam o direito de usar a via nessa data, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

“Em 1984, Franco Montoro liberou ônibus e metrô para o povo se manifestar pelas Diretas Já. Em 2021, Doria vai liberar a Paulista para manifestação de ataque à democracia?”, pergunta Raimundo Bonfim, coordenador da Central de Movimentos Populares.

