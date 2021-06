Organizadores confirmam mais de 240 atos marcados por Fora Bolsonaro em 19 de junho; veja onde

De segunda para terça, foram novos 66 atos marcados. Já são mais de 246 atos marcados no Brasil e no mundo edit

247 - Os organizadores das manifestações contra Jair Bolsonaro, marcadas para o dia 19 de junho, em defesa da vacinação contra a Covid-19, auxílio emergencial durante a pandemia, entre outras reivindicações, informaram que já são mais de 246 atos marcados no Brasil e no mundo. Confira.

Na segunda-feira, 14, o número de cidades que confirmaram manifestações saltou de 74 para 180 em um dia. Agora, de segunda para terça, foram novos 66 atos marcados.

Norte

AC - Rio Branco - Caminhada Gameleira até o Palácio Rio Branco | 15h

AM - Manaus - Caminhada Praça da Saudade | 15h

AP - Macapá - Praça da Bandeira | 16h

PA - Belém - Caminhada Mercado de São Brás até Praça da República | 8h

PA - Santarém - Praça São Sebastião | 16h

RO - Cacoal - Parte de Baixo da Praça da Prefeitura | 9h

RO - Guajará-Mirim - Parque Circuito | 9h

RO - Ji-Paraná - Casa do Papai Noel | 9h

RO - Porto Velho - Caminhada Praça das 3 caixas d'água | 8h

RO - Porto Velho - Carreata 7 de setembro com a Farquar | 8h

RR - Boa Vista - Carreata e ato Centro Cívico até Jaime Brasil | 9h

TO - Palmas - JK Entrada Leste do Palácio Araguaia (Lado da Serra) | 8h30

Nordeste

AL - Arapiraca - Praça Luiz Pereira | 9h

AL - Delmiro Gouveia - Praça do Coreto | 9h

AL - Maceió - Carro, moto ou a pé Praça Centenário | 9h

AL - Palmeira dos Índios - Praça São Cristovão | 9h

BA - Jacobina - Praça do Garimpeiro | 8h30

BA - Jequié - Praça Ruy Barbosa | 9h

BA - Feira de Santana - Em frente à prefeitura | 9h

BA - Paulo Afonso - Carreata | 9h (*Aguardando Infos)

BA - São Luís do Curu - Saída de ônibus rumo à Fortaleza (*Aguardando Infos)

BA - Salvador - Largo do Campo Grande até Farol da Barra | 14h

BA - Santa Cruz Cabrália - Caminhada e carro de som Praça do Coração | 9h

BA - Serrinha - Carreata | 14h (*Aguardando Infos)

BA - Vitória da Conquista - Praça 09 de Novembro | 8h30

CE - Fortaleza - Av. Leste Oeste Santa Edwiges | 15h

CE - Fortaleza - Praça da Gentilândia | 15h30

CE - Sobral - Praça de Cuba | 8h

CE - Tianguá (Região da Ibiapaba) - Em frente ao Mix Atacarejo | 7h

MA - São Luís - Praça Deodoro até a Maria Aragão | 8h

PE - Recife - Praça do Derby indo pela Conde da Boa Vista até Guararapes | 9h

PE - Salgueiro - Av. Agamenon Magalhães (entrada da feira livre) | 08h

PB - Campina Grande - Praça da Bandeira | 9h

PB - Cajazeiras - Praça das Oiticicas | 9h

PB - João Pessoa - Caminhada e carreata Lyceu Paraibano, rumo ao ponto de Cem Réis | 9h

PB - Monteiro - Carreata saindo do Portal | 9h

PI - Parnaíba - Semáforo da Av. Pinheiro Machado com Samuel Santos | 16h

PI - Picos - Praça Félix Pacheco | 8h

PI - Piripiri - Praça da Bandeira | 10h

PI - Teresina - Praça Rio Branco | 8h

RN - Mossoró | praça Cícero Dias em frente ao Teatro Municipal | 16h

RN - Natal - Midway Mall até Natal Shopping Center | 15h

RN - Pureza - Ato na Feira Livre | 6h

SE - Aracaju - Praça da Bandeira | 9h

SE - Capela - Praça da Matriz | 08h

SE - Itabaiana - Carreata, Calçadão Airton Teles (Anfiteatro) | 16h

Centro-Oeste

DF - Brasília - Carreata Praça do Buriti em direção à Esplanada) | 8h

DF - Brasília - Caminhada Biblioteca Nacional em direção ao Congresso Nacional | 9h

GO - Catalão - Praça do Eldorado (Castelo Branco) | 8h

GO - Cidade de Goiás - Praça do Chafariz | 9h30

GO - Goiânia - Caminhada e Carreata Praça Cívica | 9h

GO - Jataí - Carreata e Bicicletada Lago Diacuy | 9h

GO - Pirenópolis - Carreata concentração Residencial Luciano Peixoto | 9h30

MT - Cáceres - Caminhada e Carreata Praça da Cavalhada | 8h

MT - Cuiabá - Prainha - Ato Simbólico | 6h

MT - Cuiabá - Carreata SESC Arsenal - Sentido Santa Isabel | 8h

MT - Cuiabá - Praça Alencastro | 10h

MT - Juína - Carreata Ginásio de Esportes | 16h

MT - Tangará da Serra - Carreata Corpo de Bombeiros | 14h30

MS - Bonito - Praça da Liberdade | 16h

MS - Campo Grande - Praça do Rádio | 9h

MS - Corumbá - Concentração na Frei Mariano com a Dom Aquino | 8h30

MS - Dourados - Ato simbólico | 9h30

MS - Três Lagoas - Praça do Relógio | 9h

Sudeste

ES - Aracruz - Praça São João Batista | 9h

ES - Cachoeiro - Antiga estação ferroviária | 11h

ES - Marataízes - Rotatória da Barra | 15h

ES - Vitória - Carro, Bike e a pé UFES até Assembléia Legislativa | 15h

MG - Alfenas - Praça da Rodoviária Antiga | 15h30

MG - Araguari - em frente ao Bosque John Kennedy |10h

MG - Barbacena - em frente à Policlínica | 10h

MG - Belo Horizonte - Praça da Liberdade até Praça da Estação | 13h30

MG - Betim - Viaduto do Jacintão | 9h

MG - Brumadinho- Concentração no Letreiro e caminhada até a Praça da Rodoviária | 10h

MG - Campo Belo - Praça dos Expedicionários | 9h30

MG - Caratinga - Praça da Estação | 15h

MG - Conselheiro Lafaiete - Praça Barão de Queluz | 13h

MG - Divinópolis - Rua São Paulo | 9h

MG - Divinópolis - Praça Santuário | 10h

MG - Formiga - Praça da Rodoviária | 7h

MG - Gonçalves - Portal da Cidade | 11h

MG - Governador Valadares - Praça da Estação | 10h

MG - Ipatinga Praça Primeiro de Maio | 9h

MG - Itabira - Rodoviária | 9h

MG - Itabirito - em frente a Prefeitura | 9h

MG - Itaúna - Praça da Matriz | 9h

MG - Ituiutaba - Praça da Prefeitura | 8h30

MG - João Monlevade - Câmara Municipal | 09h

MG - Juiz de Fora - Parque Halfeld | 10h

MG - Lafaiete - Praça Barão de Queluz | 13h

MG - Lavras - Praça Dr. Augusto Silva | 10h

MG - Montes Claros - Praça do automóvel clube | 9h

MG - Muriaé - Parque de Exposições | 10h

MG - Ouro Preto - Praça Tiradentes | 10h

MG - Patos de Minas - Praça do Coreto | 9h30

MG - Passos - Estação Cultura | 10h

MG - Poços de Caldas - Parque Affonso Junqueira | 15h

MG - Pouso Alegre - Catedral | 9h30

MG - Ribeirão das Neves - Praça de Justinópolis | 9h

MG - São Sebastião do Paraíso - Carreata - CAIC Rua José Braz Neves n° 100 | 15h

MG - São João Del Rei - Em frente ao Dom Bosco | 10h

MG - São Lourenço - Calçadão II | 14h30

MG - Sete Lagoas - Praça Tiradentes | 9h

MG - Ubá - Av. Comendador Jacinto Soares de Souza Lima | 15h30

MG - Uberaba - Praça Rui Barbosa | 9h

MG - Uberlândia - Praça Ismene Mendes | 9h30

MG - Varginha - Praça do ET | 10h

MG - Viçosa - 4 Pilastras | 9h30

SP - Araçatuba - Praça Rui Barbosa, Centro | 10h

SP - Barretos - Praça da Igreja de Sant'Ana e São Joaquim, Bairro Nadir Kenan | 15h

SP - Bauru - Praça Rui Barbosa | 14h

SP - Campinas - Caminhada Largo do Rosário até Centro | 10h

SP - Caraguatatuba - Carreata Quiosque 32 Indaiá | 9h

SP - Carapicuíba - Ato Simbólico na Vila Dirce e ida à Av. Paulista | 10h

SP - Diadema - Terminal Diadema | 14h

SP - Garça - Carreata em frente a Praça da Prefeitura | 14h

SP - Ilhabela - Praça da Mangueira | 15h

SP - Ilhéus - Praça Cairú | 9h

SP - Indaiatuba - Av. Francisco de Paula Leite esquina do SESI em frente ao posto BR | 14h

SP - Itanhaém - Boca da Barra | 15h

SP - Itapetininga - Concentração Carreata SESI sentido Paróquia N.S.das Estrelas |h

SP - Jacareí - Pátio dos Trilhos - 9h30

SP - Jaú - Em frente ao Cemitério | 9h

SP - Laranjal Paulista - Carreata Cemitério da Saudade | 13h30 e Ato Simbólico Largo São João | 14h30

SP - Lorena - Praça Arnolfo Azevedo | (*Aguardando Infos)

SP - Mairiporã - Praça do Rosário (Antiga Rodoviária) | 9h30

SP - Marília - Praça Saturnino de Brito (em frente à Prefeitura) | 10h

SP - Peruíbe - Rua Colombo Americano dos Santos, entre o MC Donald's e a Praça Flórida | 10h

SP - Piracicaba - Praça José Bonifácio | 10h

SP - Piracaia - Praça do Rosário | 15h

SP - Praia Grande - Av. Pau Brasil em frente ao Krill no Samambaia | 10h

SP - Presidente Prudente - Rua Júlio Tiezzi (em frente ao antigo Procon) | 9h30

SP - Ribeirão Preto - Caminhada Esplanada do Teatro Pedro II | 9h

SP - Rio Preto - Em frente à Câmara Municipal | 16h

SP - Santo André - Praça do Carmo | 10h

SP - Santo André - Paço Municipal | 13h

SP - São Bernardo - Carreata Rua Odeon (Colégio Vereda atrás do Terminal Ferrazópolis) | 10h

SP - São Roque - Carreata Brasital, Av. Aracaí 250 com arrecadação de alimentos | 10h30

SP - Santos - Estação da Cidadania | 16h

SP - São José dos Campos - Praça Afonso Pena | 9h

SP - São Luiz do Paraitinga - Carreata - Bairro do Orris | 15h

SP - Bicicletada Praça do Ciclista | 13h30

SP - São Paulo - MASP | 16h

SP - São Sebastião - Costa Sul - Praça Pôr do Sol - Boiçucanga | 16h

SP - Sorocaba - Praça Coronel Fernando Prestes (Catedral) | 10h

SP - Taubaté - Bolsão Avenida do Povo | 9h

SP - Tupã - Praça da Imigração Japonesa | 13h

SP - Ubatuba - Rotatória do Pescador | 16h

SP - Osasco - Caminhada Rua Antônio Agu/Estação de Osasco | 13h30

RJ - Angra dos Reis - Praça do Papão | 9h

RJ - Barra do Piraí - Carreata Rua Angélica (Light) | 8h30

RJ - Barra Mansa | (*Aguardando Infos)

RJ - Bom Jesus de Itabapoana | Praça Governador Portela | (*Aguardando Infos)

RJ - Campos - Praça São Salvador | 9h

RJ - Itaperuna | Concha Acústica | 16h

RJ - Macaé - Praça Veríssimo de Melo | 9h30

RJ - Nova Friburgo - Praça Demerval Barbosa | 14h

RJ - Nova Iguaçu - Praça Direitos Humanos Via Light | 9h

RJ - Petrópolis | Praça da Inconfidência | 11h

RJ - Resende - Mercado Popular | 10h

RJ - Rio das Ostras - Posto de saúde da Família ncora | 9h

RJ - Rio de Janeiro - Monumento Zumbi dos Palmares até Candelária | 10h

RJ - Santo Antônio de Pádua | (*Aguardando Infos)

RJ - Teresópolis | Praça do Sakura | 9h

RJ - Valença - Jardim de Cima | 10h

RJ - Volta Redonda - Vila UFF | 9h

Sul

PR - Antonina - Carreata e Bicicletada Praça Coronel Macedo | 9h

PR - Campo Mourão - Carreata Escola CAIC | 9h30

PR - Cascavel - Carreata em frente ao Tuiutí sentido à Prefeitura | 9h

PR - Curitiba - Praça Santos Andrade | 15h

PR - Irati - Rua da Cidadania | 10h

PR - Laranjeiras do Sul - Av. Santos Dumont (Super creche 2) | 9h

PR - Londrina - Em frente ao Teatro Ouro Verde | 16h

PR - Maringá - Praça Raposo Tavares | 14h

PR - Morretes - Carreata concentração na Copel | 15h

PR - Paranaguá - Praça dos Leões | 9h

PR - Ponta Grossa - Praça Barão de Guaraúna | 15h

PR - Umuarama - Praça Arthur Thomas | 11h

PR - União da Vitória - Praça Coronel Amazonas | 15h

RS - Erechim - Esquina Democrática | 13h30

RS - Pelotas - Largo do Mercadinho | 10h

RS - Porto Alegre - Ato 150 anos da CARRIS (Aguardando Infos)

RS - Porto Alegre - Largo Glênio Peres | 15h

RS - Porto Alegre - Mercado Municipal em marcha até Largo Zumbi dos Palmares | 15h

SC - Araranguá - Relógio do Sol | 9h

SC - Blumenau - Praça do Teatro Carlos Gomes | 10h

SC - Brusque - Ato distribuição de máscaras e arrecadação de alimentos Praça Gilberto Colzani (Praça do Chafariz) | 10h

SC - Caçador - Carreata concentração em frente ao IFSC | 9h30. Seguindo para atos simbólicos na Praça do Berger | 10h30, e no centro do bairro Martello | 11h30

SC - Chapecó - Praça Coronel Bertaso em frente à Catedral | 9h30

SC - Criciúma - Praça da Chaminé | 9h

SC - Florianópolis - Praça Tancredo Neves (Praça da ALESC) | 9h

SC - Garopaba - Carreata e Bicicletada Rua Álvaro E. Nascimento | 15h

SC - Herval do Oeste - Praça Daniel Olímpio da Rocha | 14h

SC - Itajaí - Calçadão da Hercílio Luz | 10h

SC - Jaraguá do Sul - Ato na Praça Ângelo Piazera | 9h

SC - Joinville - Praça da Bandeira | 10h

SC - Lages - Praça João Costa (Calçadão) | 15h

SC - Porto União - Praça Amazonas | 15h

SC - Rio do Sul - Ato e Arrecadação de alimentos Praça Ermembergo Pellizzetti | 9h30

SC - São Bento do Sul - (*Aguardando infos)

SC - São Cristóvão do Sul - Ato nas margens da BR 116 | 10h

SC - São Lourenço do Oeste – Carreata concentração no Centro de Eventos | 10h

SC - São Miguel do Oeste - Ato no Trevo | 10h

SC - Tubarão - Carreata e Caminhada Praça da Arena Multiuso | 13h30

SC - Xanxerê - Ato na Praça | 9h30

Atos no Exterior

18/06

EUA – Washington - Consulado do Brasil em Washington - 1030 15th St NW | 12h (horário local)

19/06

Alemanha – Berlim – Pariser Platz Brandenburger Tor | 11h45 (horário local)

Alemanha – Colônia – Roncalli Platz | 16h (horário local)

Alemanha – Frankfurt – Romënberg (descer na Estação Römer)| 15h (horário local)

Alemanha – Leipzig – (*Aguardando Infos)

Alemanha – Munique – Geschwister-Scholl-Platz | 16h (horário local)

Bélgica – Bruxelas – em frente à Embaixada do Brasil | 16h (horário local)

Canadá – Montreal – no Monument à George-Étienne Cartier| (*Aguardando Infos)

Canadá – Quebec – (*Aguardando Infos)

Dinamarca – Aarhus – Mølleparken | 15h (horário local)

Espanha – Madrid – Saída de Cibeles até Sol| 18h (horário local)

Espanha – Barcelona – (*Aguardando Infos)

Espanha – Palma de Maiorca – Parc de la Mar (em frente ao Painel Joan Miró) | 20h (horário local)

EUA – Nova York – Union Square| 16h (horário local)

EUA – Boston – Consulado do Brasil em Boston| 14h (horário local)

EUA – Chicago – (*Aguardando Infos)

EUA – Los Angeles – em frente ao Federal Building (11000 Wilshire Blvd, LA) | 10h (horário local)

EUA – Flórida – Delray Beach | 9h (horário local)

EUA – Flórida – Deerfield Beach | 10h (horário local)

França – Paris – (*Aguardando Infos)

Grécia – Atenas – (*Aguardando Infos)

Holanda – Amsterdam – Dam 1 | 14h30 (horário local)

Inglaterra - Londres - Embaixada do Brasil | 12h (horário local)

Inglaterra - Londres - Embaixada do Brasil | 14h (horário local)

Inglaterra - Oxford - Fernando’s Cafe City Center | 13h (horário local)

Irlanda – Dublin – Spire| 10h (horário local)

Irlanda – Cork – Dount Square| 10h (horário local)

Irlanda – Galway – Spanish Arch | 14h (horário local)

Itália – Bolonha – (*Aguardando Infos)

Portugal - Braga - Praça da República | 18h (horário local)

Portugal - Coimbra - Praça 8 de Maio | 11h (horário local)

Portugal - Lisboa - Parque Eduardo VII (Junto à Bandeira de Portugal) | 15h30 (horário local)

Portugal - Porto - Centro Português de Fotografia, Largo Amor de Perdição | 16h (horário local)

Portugal – Porto – Av. dos Aliados | 18h (horário local)

Reino Unido – Londres – Embaixada do Brasil | 12h (horário local)

Reino Unido – Londres – Embaixada do Brasil | 14h (horário local)

Reino Unido – Oxford – Fernando’s Cafe City Center | 13h (horário local)

República Tcheca – Praga – Národnímu Muzeu | 15h

Suíça – Zurich- LandesMuseum| 11h (horário local)

Suíça – Genebra – (*Aguardando Infos)

20/06

Itália - Roma - Piazzale Del Verano 20h (horário local)

