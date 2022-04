"Os Bolsonaro têm compromisso com a tortura", diz Dilma Rousseff

A ex-presidente se solidarizou a Míriam Leitão, atacada por Eduardo Bolsonaro, que ironizou a tortura sofrida pela jornalista durante a ditadura militar com o uso de uma cobra edit

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff (PT), alvo de um dos mais asquerosos ataques de Jair Bolsonaro (PL), prestou solidariedade à jornalista Míriam Leitão, atacada de forma vil pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

O parlamentar compartilhou no Twitter uma coluna da jornalista e escreveu “ainda com pena da cobra”, em referência a uma das sessões de tortura sofrida por Míriam Leitão.

Dilma, que também foi presa e torturada durante a ditadura, afirmou que "os Bolsonaro têm compromisso com a tortura". Ela lembrou que na ocasião da votação de seu - injusto - impeachment na Câmara dos Deputados, Bolsonaro, enquanto parlamentar, saudou de maneira asquerosa o coronel Carlos Brilhante Ustra, um dos mais sanguinários torturadores do regime militar. "O pai é autor de um voto abjeto ao apoiar o golpe que me destituiu", declarou.

Bolsonaro, prossegue Dilma, "também desrespeitou o pai do ex-presidente da OAB, Fernando Santa Cruz, morto pela ditadura".

"Agora, o filho segue a tradição, num desprezível ataque a Miriam Leitão", classificou a ex-presidente.

