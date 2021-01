“Os militares hoje podem assimilar um impeachment de Bolsonaro”, diz Camilo Caldas

O professor apontou para os riscos de a chapa Bolsonaro-Mourão sofrer impeachment, ressaltando que os militares, nesse caso, favoreceriam uma ruptura institucional. Com Mourão na presidência, no entanto, “o risco é ele ser mais competente para levar adiante medidas contrárias aos interesses dos trabalhadores” edit

247 - Em entrevista à TV 247, o professor Camilo Caldas, pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, em Portugal, avaliou a possibilidade de uma ruptura institucional ocorrer no Brasil.

Para Caldas, caso o processo de impeachment vá à frente e a chapa Bolsonaro-Mourão seja retirada do poder, haveria um risco maior de uma ruptura.

“Agora, no caso de só o presidente ser deposto através de impeachment, os militares conseguiriam assimilar isso de uma maneira muito mais confortável, pois o vice que viria é do mesmo quadro do presidente”, ressalta.

No entanto, o professor alerta que este caminho pode levar o Brasil a ainda mais desgraça. “Eu diria que no caso do Mourão, ainda que a gente se livre do problema que é Jair Bolsonaro, existe um outro risco. Com ele sendo um pouco mais articulado política e tecnicamente, conseguiria levar a cabo certas medidas que contrariam os interesses dos trabalhadores”, completa.

