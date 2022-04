'Os que perseguiram Lula estão no lixo da história', diz Paulo Pimenta (vídeo)

“Nosso povo resiste, e resiste com esperança, porque olha para o futuro e lembra que alguns anos atrás as coisas eram diferentes”, destacou o deputado federal Paulo Pimenta (PT) edit

Apoie o 247

ICL

247 - Em discurso publicado nas redes sociais neste sábado, 23, o deputado federal Paulo Pimenta (PT) destacou que o golpe de Estado contra Dilma Rousseff (PT) piorou a vida do povo brasileiro e reforçou a luta do ex-presidente Lula (PT) para reconquistar a dignidade da população e do País.

“Depois que tiraram a Dilma o que melhorou na vida das pessoas? O que conquistaram? Nada! Nosso povo resiste, e resiste com esperança, porque olha para o futuro e lembra que alguns anos atrás as coisas eram diferentes”, afirmou.

Segundo Pimenta, os brasileiros “sabem que o presidente Lula, depois de tudo que passou, 580 dias numa solitária, sendo perseguido do jeito que foi, está aí de cabeça erguida, cheio de alegria, cheio de esperança, cheio de vontade e tendo clareza de sua missão”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Onde estão aqueles que apontaram o dedo para nós, minha gente? Onde estão aqueles que perseguiram o presidente Lula? No lixo da história. E nós, mais uma vez, a nossa estrela, a estrela do Partido dos Trabalhadores e das trabalhadoras se confunde com a esperança do povo brasileiro”, declarou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE