Ossada humana é encontrada perto do Palácio do Planalto

247 - Uma ossada humana foi encontrada durante um treinamento de militares do grupo do GSI, bem próximo ao Palácio do Planalto, numa região de mata.

De acordo com o G1, “os militares informaram ainda que o corpo estava com um celular e uma carteira. Os ossos foram recolhidos pela Polícia Civil e levados ao Instituto Médico Legal (IML)”.

“Os policiais ainda tentam identificar a causa da morte da vítima. Além disso, os peritos vão analisar o corpo para estipular há quanto tempo ele estava no local”, acrescenta a reportagem de Sofia Correa.

